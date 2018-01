Obecní vleky, hospoda, krám. Strážné je hodně podnikavé

Strážné - Krkonošské Strážné přineslo poraženému prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi nejvýraznější výsledek na území České republiky. Volilo ho 87 procent občanů.

Zodpovědný vedoucí. Starosta Strážného Tomáš Grégr musí řešit vedle úřadu chod vleků, obchodu a hospody.Foto: DENÍK/Jan Braun

Místní obchod zůstal zavřený po smrti majitele, na střídající se provozovatele restaurace se valily stížnosti. Ke správě lyžařského areálu se čtyřmi vleky a parkoviště proto vedení Strážného přibralo také starost o tyto dvě provozovny. Obec s 215 stálými obyvateli, kam přišlo vedle místních také 365 voličů s průkazy z jiných míst republiky, se pustila do nezvyklého podnikání.

„Lidé měli zájem, aby tyto služby zůstaly v obci zachovány,“ říká starosta Strážného Tomáš Grégr a vysvětluje, že je k tomu donutily okolnosti. „Půl roku jsme byli ve Strážném bez obchodu. Pro lidi to byl velký problém, v obci žije množství starších osob, převážně nad 65 let, a ne všichni mají možnost dojíždět nakupovat do marketů do Vrchlabí. I pro turisty je to dobrá služba, když si můžou přímo na místě nakoupit základní potraviny.“ Podle frekvence návštěvníků, kteří míří do útulného obchůdku U dvou sojek, udělala obec dobře. „Neexistovala jiná možnost než se do toho pustit sami. Nenašel se nikdo, kdo by chtěl krám provozovat poté, co zemřel majitel,“ dodává starosta.

Obecní restauraci provozuje Strážné rok. „Zatím jsme s tím spokojení. Pro nás je nejdůležitější, aby lidé ve Strážném dobře bydleli, dobře si zalyžovali a dobře se najedli. Když jedno z toho nefunguje, mají dovolenou zkaženou,“ připomíná Tomáš Grégr. Zároveň přiznává, že není úplně obvyklé, aby obec takto podnikatelsky působila na svém území. „To není úplně správně. Ale doba je taková. Z malých vesnic lidé odcházejí. Sezona je tři měsíce v zimě a dva v létě, propast mezi ostatními měsíci je velká. Podnikatelům pět měsíců v roce nestačí. Pro zajištění základního servisu musí obec něco dělat," tvrdí.

Správně uchopený podnikatelský záměr se Strážnému vyplácí. Obecní pokladně zajišťuje důležité příjmy. "Máme 215 stálých obyvatel a daňové příjmy jsou tak malé, že hospodářská činnost je pro fungování obce nezbytně nutná. V sezoně je totiž v obci najednou až téměř tři tisíce lidí, to je značný nepoměr. Musí proto fungovat veškerá infrastruktura, máme čističku, vodovod, parkoviště, komunikace. Hospodářskou činností si prostě vyděláváme na chod a provoz obce," popisuje starosta.

Zatím úspěšně odolává snaze České pošty zařadit Strážné do programu Pošta Partner. "Pošta na nás tlačí, abychom si ji vzali pod křídla taky. Ale bráníme se tomu. Činností je hodně, na obec by se přehodilo příliš velké břemeno. Není to zisková záležitost, ale služba pro lidi, spojená s řadou úskalí," nestaví se starosta pozitivně k této variantě. "Ale asi tomu neutečeme," tuší, že obec na Vrchlabsku se bude starat vedle vleků, parkoviště, hospody, obchodu také o poštovní služby.