Objíždění města skončí, okružní křižovatka je téměř hotová

Dvůr Králové nad Labem - Už jen deset dnů zbývá do zprovoznění křižovatky u léčebny zrakových vad (lidově nazývané u oční školy). Modernizace má skončit příští neděli (18. listopadu) a hned následující den bude křižovatka uvedena do provozu. Potvrdila to mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Pro motoristy tak skončí zhruba pětiměsíční, náročné objíždění města okolními ulicemi. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že okružní křižovatka bude od pondělí 19. listopadu zprůjezdněná. V současné době se na místě pohybují finišery a pokládají asfaltový koberec. Během příštího týdne by pak mělo dojít k realizaci vodorovného dopravního značení,“ upřesnila mluvčí.



Křižovatka čtyř ulic (Tyršova, Legionářská, Sladkovského a Čelakovského) byla v posledních letech považována za jedno nejnebezpečnějších míst ve Dvoře Králové. Stalo se tam několik vážných nehod. Zklidnění nepřinesl ani radar umístěný na cestě přivádějící dopravu od Trutnova.



Kraj po tlaku zdejší radnice nakonec souhlasil s přestavbou místa na okružní křižovatku. Na modernizaci poskytl zhruba 65 milionů korun, město ze svého dalo asi 8 milionů korun na chodníky a inženýrské sítě.

Autor: Pavel Cajthaml