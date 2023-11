Její dům patří mezi ty, které byly poničené abnormální provozem kvůli úplné uzavírce silnice I/16 ve Volanově. Mají popraskanou omítku a verandu, zničený kus stráně a jezírko, vyvrácený plot. Šrámy na duši si odnesla její maminka, která se zhroutila. Řidiči jim házeli na zahradu nedopalky cigaret, obaly od sušenek, vulgárně jim nadávali. O dům, v němž žije Barbora Pivná, se opřel zahraniční kamion. „Štěstí bylo, že kamion nebyl naložený a byl prázdný. Jinak by to dopadlo daleko hůře a propadla by se část domu. Na řidiče přitom volali dělníci, že je tady zákaz. Nerespektoval ho, stejně jako řada dalších. Nejhorší to bylo s kamiony a nákladními auty,“ popisuje Barbora Pivná.

Kamion ve Volanově se opřel o rodinný dům a tahač zapadl u sjezdovky Javor

Dopravní uzavírka sice skončila, pro obyvatele Volanova ale situace rozhodně není uzavřená. Obeslali se stížnostmi kvůli poškození majetku ŘSD a město. „Do sedmdesáti jsem pracovala, dřu se kolem baráku. Našetřili jsme na novou omítku a během tří měsíců je to pryč. Bezohlednost a přístup některých lidí, to bylo něco hrozného,“ zlobí se Hana Bielová.