„Hlavním motivem je šíření myšlenky udržitelného rozvoje a podpora neziskového sektoru. Nakupováním s rozmyslem, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál šetříme zdroje a prodlužujeme životní cyklus výrobků,“ vysvětluje iniciátorka.

Ženy mohou v neděli přinést letní a jarní oblečení, které už nenosí, a na oplátku si odnést to, co se jim bude líbit. Oblečení je třeba přinést čisté a vyžehlené. Vstup je zdarma, účastníci mohou věnovat dobrovolný příspěvek diakonii. Do kontejnerů Diakonie Broumov také poputují všechny zbylé oděvy, které nenajdou nové uplatnění.