Obnova vodojemů přísun pitné vody pro Trutnov neohrozí

Trutnov - Loni spuštěná modernizace dvou vodojemů v městském parku se podle radnice nijak neprojeví na zásobách pitné vody.

Kromě opravy stavebních konstrukcí se počítá s kompletní výměnou technologického vybavení, aby byl provoz systému co nejspolehlivější. Občanům by ale ani rozsáhlá vodárenská obnova vadit neměla. "Práce probíhají za provozu tak, aby dodávka pitné vody do trutnovských domácností nebyla přerušena,“ ujistil trutnovský starosta Ivan Adamec. Jako první se bude opravovat starší vodojem z roku 1902, pak začnou práce na mladším z roku 1977.



Oba slouží k hromadění pitné vody přivedené z úpravny v Horním Maršově - Temném Dole. Voda je z nich směrována do centra Trutnova a městských částí Kryblice, Horní Předměstí, Volanov, Oblanov, Dolce a Starý Rokytník.

VaK Trutnov, a.s.Vodovody a kanalizace Trutnov

*Hlavní podíl 48,36% má Trutnov.

*Dalšími podílníky jsou Pec pod Sněžkou (20,6%), Janské Lázně (7,67%), Svoboda nad Úpou (3,89%), Mladé Buky (3,96%) a Horní Maršov (1,13%).

*Dividendy společnost nevyplácí, zisky investuje zpět do firmy.

Rekonstrukce má stát celkem 33,3 milionů korun. Rovných 10 milionů zaplatí ze svého město Trutnov, coby hlavní akcionář ve společnosti VaK, která vodárenskou síť provozuje. „Jde o finančně náročnou záležitost. Aby kvůli tomu nedošlo ke zdražení vody Trutnovanům, rozhodli jsme se část nákladů uhradit z rozpočtu,“ vysvělil Adamec.



Generálním dodavatelem modernizace je stavební společnost BAK. Práce má dokončit v říjnu 2019.



Obnova vodojemů není jedinou snahou radnice o vylepšení vodovodní sítě. V roce 2015 byla za 121 milionů korun kompletně zmodernizovaná zastaralá úpravna vody v Temném Dole, která je pro Trutnov hlavním zdrojem pitné vody. Už předtím se povedlo opravit čistírnu odpadních vod v Bohuslavicích.