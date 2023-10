Tým odborníků z Česka a Tanzanie označil v tamějším národním parku Mkomazi trojici lvů telemetrickými obojky. Data, která budou přístroje pravidelně poskytovat, pomohou ochráncům přírody poznat způsob života lvů, předcházet jejich konfliktům s lidmi a chránit je. Projekt je dalším krokem v rámci dlouhodobé spolupráce mezi safari parkem a NP Mkomazi, který povede k ochraně populací tamějších zvířat i celého prostředí.

Obojky pomohou poznat a chránit lvy. Safari park zahájil výzkum šelem v Tanzanii | Foto: Jaroslav Hyjánek

„Počátek projektu byl nesmírně úspěšný. Ve velmi nepřehledném terénu jsme během krátké doby zvládli najít a obojky vybavit tři lvy. Kolegové z Tanzanie ještě v nejbližší doby označí další dvě zvířata,“ popisuje Jaroslav Hyjánek, který vedl tým expertů ze Safari Parku Dvůr Králové a Výzkumného institutu ochrany genofondů (VIOG). Pětici obojků financoval Ministerstvo životního prostředí ČR a safari park.

„Data zaslaná obojky nám vytvoří dokonalý obrázek o pohybu sledovaných jedinců, což přispěje k poznání lví populace v Mkomazi a předcházení konfliktů lvů s lidmi,“ doplňuje Jaroslav Hyjánek. V oblasti Mkomazi žije podle odhadů asi 35 lvů v několika skupinách. Odborníci označili zvířata – dva samce a jednu samici – z více skupin tak, aby získané informace co nejvíce popisovaly realitu celé populace. Jde o druhé značení lvů v Mkomazi. To první proběhlo před čtyřmi lety.

Samotný odchyt lvů pro značení byl náročný. Skupiny odborníků opouštěly základní tábor už ve dvě ráno. „Pouštěli jsme lvům hlasy teritoriálních samců lvů i jejich přirozené kořisti, zraněného prasete bradavičnatého. S rozedněním kolem šesté ráno jsme pak hledali zvířata v terénu, přičemž hledání či opatřování obojky standardně pokračovalo až do čtvrté či páté odpoledne. S trasováním pohybu významně pomáhali i místní kolegové pod vedením šéfa ochrany přírody Mkomazi Jacksona Lyimo,“ pokračuje Jaroslav Hyjánek. Navzdory velkému úsilí se v nejrozlehlejším sektoru parku, který přímo sousedí s keňským národním parkem Tsavo East, však lvy najít nepodařilo. „Tento úkol dokončí v nejbližší možné době naši afričtí partneři,“ uzavírá Jaroslav Hyjánek.

Během nasazování obojků odebíral spojený tým českých expertů ze Safari Parku Dvůr Králové, Výzkumného institutu ochrany genofondů a Národního parku Mkomazi také další biologické vzorky lvů, například jejich chlupy. Ty pomohou výzkumu genetiky keňsko-tanzanské populace lvů nebo k parazitárním analýzám.

Národní park Mkomazi pokrývá přes 3200 km2 půdy na pomezí Keni a Tanzanie. S ohledem na sousedství s komplexem národních parků Tsavo East a Tsavo West jde o výjimečně důležité útočiště divoké přírody, ovšem i tady stále sílí tlak lidí a narůstají konflikty divokých zvířat s místními obyvateli. Výzkum lvů v tomto parku přímo navazuje na další aktivity safari parku ve stejné oblasti v minulosti. V letech 2009 a 2016 safari park dopravil do Mkomazi čtyři nosorožce dvourohé východní, kteří se v Tanzanii už pravidelně rozmnožují. Návrat do Mkomazi je symbolický, protože právě z oblasti sousedního Tsavo získával nosorožce a další zvířata pro Dvůr Králové před více než půl stoletím Josef Vágner. Dvorští nosorožci se tak vrátili do země svých předků.

Projekty in situ, které pomáhají chránit přírodu a zvířata přímo v místech jejich přirozeného výskytu, podporuje každý, kdo safari park navštíví. Z každé prodané vstupenky putuje 5 korun na konto WILDLIFE, které je určené právě pro podporu záchranných projektů safari parku v Africe. Na tu lze přispět i zasláním libovolného příspěvku na konto 264350610/0300.