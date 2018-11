OBRAZEM: Akrobati z Berlína oslnili v Uffu

Trutnov - Unikátní show plnou špičkové akrobacie a živé hudby v neobvyklých kulisách sehrál v Uffu mezinárodní soubor Analog z Berlína.

Osm lidí při představení Finale ztělesnilo na pódiu samo sebe a z každé ukázky vytvořilo vrcholný zážitek. Výkony a nasazení účinkujících se často pohledem laika odehrávaly až za hranicí lidských možností. Aplaus sklidili jak artista na tyči, tak i akrobat s obručí cyr wheel, umělkyně na laně i žonglér s míčky. Bláznivě vypadaly stoje na rukou na komínech z knih a také gymnastické rozštěpy.

"V tradičním cirkuse je finále obvykle nejsilnější číslo na závěr. V naší show to cítíme tak, že každé z jednotlivých čísel může být právě tímto finálním aktem," vysvětlil Florian Zumkehr, šéf souboru a zároveň jeden z vystupujících akrobatů.



Zapojili se i diváci. Čtyři vybraní se přesunuli z hlediště na pódium, kde sledovali zblízka výkony umělců a v jednu chvíli se dokonce jako živé překážky staly součástí scény. "Naše představení má charakter street show, a to ve smyslu, že kdykoliv se může stát cokoliv. Vytváříme v lidech pocit, že se mohou na pódiu ocitnout vlastně kdykoli. Není to pro ně určitě jen sezení v hledišti ve tmě a v klidu," uvedl Zumkehr.

Finale od Analogu patří k novému cirkusu. Tomu se Uffo zpravidla věnuje především při červnovém festivalu Cirk-UFF! Výjimečně ale zařazuje novocirkusové lahůdky i v průběhu roku. Ta včerejší byla možná vrcholem podzimního programu.