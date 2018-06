OBRAZEM: Benjaming´s Clan zahájili Hudební léto

Trutnov - Koncertem petříkovické skupiny Benjaming´s Clan začala ve středu prázdninová přehlídka místních kapel Trutnovské hudební léto. K pódiu vedle Uffa dorazily zhruba dvě stovky fanoušků. Podívejte se na fotografie.

Už dnes odpoledne se uskuteční koncert - hrát bude hudební formace Mescalero.



DALŠÍ PROGRAM FESTIVALU

29. 6. MESCALERO

4. 7. MICHAL TUČNÝ REVIVAL

6. 7. PAMFLET

11. 7. PATROLLA

13. 7. MARTA A RASPUTIN

18. 7. SANSABAND

20. 7. PEPA LÁBUS & SPOL

25. 7. POSLEDNÍ LEŽ

27. 7. INQUISITOR

1. 8. THE ART OF INSIDE OUT

3. 8. KRAKONOŠKA

8. 8. SIRIUS

10. 8. MLÁDEŽNICKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR AD-HOC

(host, výjimečně na Krakonošově náměstí od 17 hodin)

15. 8. KASTELÁNI

17. 8. K BAND

22. 8. PĚNA

24. 8. TLUPA TLAP

29. 8. TENDR

31. 8. H-KVINTET



Koncerty začínají vždy v 16.30 hodin. Vstupné se nevybírá.