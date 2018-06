OBRAZEM: Do Trutnova dorazila historie na kolech

Trutnov - Dvouetapovou jízdu veteránů uspořádal ke 40. výročí založení Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem.

V pátek se automobily a motocykly do roku výroby 1945 vydaly za běžného silničního provozu ze Dvora Králové nad Labem okružní jízdou regionem a při té příležitosti se na několik hodin ukázaly v plné své kráse na Krakonošově náměstí v Trutnově. Návštěvníci obdivovali například vozy legendárních značek Ford či Aero, ale i mnoho dalších motoristických unikátů.



Veteránská jízda pokračuje i v sobotu. V rámci druhé etapy se kolona vydá opět na spanilou jízdu regionem. Lidé ji mohou spatřit tentokrát hlavně na Náchodsku. Projede například Ratibořicemi, Studnicí, Kramolnou a Náchodem, pojede také do České Skalice a pak se bude vracet zpátky přes Choustníkovo Hradiště a Žireč zase zpátky do domovského Dvora Králové nad Labem.