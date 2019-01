Malá Úpa - Ani vydatné sněžení a hluboké závěje nic neubraly na snaze a nadšení účastníků sobotního závodu historických rohaček v lyžařském areálu U kostela.

Obec Malá Úpa jím připomíná přepravní prostředek, který neodmyslitelně patří nejen k Pomezkám, ale celým horám.



Na 300 metrů dlouhé trase dvojice převážely na rohačkách seno a v závěru závodu řezaly dřevo pilou kaprovkou. Většina soutěžících dorazila v dobových kostýmech. Organizátoři mezi nimi vybrali "nejvymazlenější" rohačkový pár. U cíle vyhrávala muzika, čehož obratně využili někteří soutěžící a zatančili si na sněhu.



Rohačky kdysi patřily k vybavení každé chalupy v Malé Úpě. Používaly se hlavně v zimě ke svážení dřeva, přepravě sena do krmelců, ale nepostradatelným pomocníkem byly prakticky po celý rok. Traduje se, že je používali již první osadníci, kteří do Malé Úpy přišli z tyrolských Alp, a to k práci s dřevem.