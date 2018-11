OBRAZEM: Klavíry večer působily až magickým dojmem

Ostatní úředníci jinde neuvedení Probační úředník PMS Trutnov. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 33300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PROBAČNÍ ÚŘEDNÍK PMS Trutnov - ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru, ŘP skupiny B - aktivní řidič, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, znalost práce na PC, ochota vzdělávat se, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, Pracovní smlouva na dobu neurčitou. , Nabízíme: plat. tř. 9., po zkušební době tř. 11. a osobní ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, stravenky, prac. Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 5.12. 2018 na e-mail: kvesela@pms.justice.cz, nebo na adresu střediska PMS v Trutnově, Horská 5., Výběrové řízení se bude konat dne 11.12..2018 na středisku PMS Trutnov. Pracoviště: Probační a mediační služba - středisko trutnov, Horská, č.p. 5, 541 01 Trutnov 1. Informace: Kateřina Veselá, .

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách Pradlena. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 11000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRADLENA, Práce spočívá v přivážení prádla v "nákupních vozících" ze skladu k pračkám, přendání do praček, zvolením pracího programu, následném přendáním prádla do sušiček, rovnáním, popřípadě žehlením, či mandlováním a následném připravení na expedici, čili vyrovnáním do převozních vozíků, či košů., Práce probíhá celý čas ve stoje a bude končit závěrečnou kontrolou pracoviště., Tel. kontakt možný ve všední dny od 8.00 - 17.00 hod.. Pracoviště: Prádelna krkonoše, Kpt. Jaroše, č.p. 496, 543 01 Vrchlabí 1. Informace: Jiří Martinec, +420 737 584 491.