OBRAZEM: Krajiny Jaroslava Panušky v galerii

Úředníci ve skladech SKLADNÍK HOTOVÝCH VÝROBKŮ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Práce na skladu hotových výrobků - přejímka výrobků z výroby na sklad, manipulace s materiálem, balení exportních a tuzemských zakázek, zajištění expedice zboží. Základní znalost práce na PC. Výhodou je práce vysokozdvižným vozíkem., , Práce probíhá v jednosměnném provoze 8:00 - 16:00 v provozovně: Poniklá 317., , Požadujeme fyzickou zdatnost, zručnost, pečlivost, zájem o práci, znalost práce na PC a dlouhodobou spolupráci. , , Stravování v místě, příspěvek od zaměstnavatele a oběd v hodnotě 32,10 Kč, možnost příspěvku na penzijní připojištění (po 1 roce), slevy na firemní produkty (limit 20.000 Kč ročně), masáž ve firmě v hodnotě 300 Kč/měsíc, práce v dynamickém kolektivu, zázemí lezecké firmy - možnost využít místní boudrové stěny., , prac. doba: od 6.00 do 14.00 hod.,, , kontakt: telefonicky pondělí, středa, e-mailem, osobně dle dohody. Pracoviště: Singing rock s.r.o., 514 01 Jilemnice. Informace: Jiří Čermák, +420 775 282 092.

Výroba - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných 15 000 Kč

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů ZAKLADAČ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: pracovní doba je 11,5 h , to je , 1. den od 6-18 hodin, 2. den od 18-6 hodin, 3. a 4. den volno , tento cyklus se neustále opakuje, tím do toho spadají i víkendy., , Svoz a rozvoz na všechny směny, , Stravenky , příspěvek na životní a penzijní připojištění, , kontakt: telefonicky po-pá od 8.00 do 10.00 hod., , na základě tel.hovoru sjednáme datum osobního pohovoru. Pracoviště: Tessitura monti cekia s.r.o. studenec 319, 512 33 Studenec u Horek. Informace: LInhartová, +420 481 350 357,732 766 399.