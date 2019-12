Letošní setkání dětí s Mikulášem, anděly i čerty proběhlo v trutnovském UFFU toto úterý večer.

Mikulášoviny 2019 | Foto: Miloš Šálek

Děti se také dozvěděly, jak se slaví Vánoce v Rusku, kdo nosí dárky v Americe, proč se v Anglií chystají punčochy na krb. Zjistily, kdo to byl svatý Mikuláš, jaké zvyky a tradice dodržovaly na Štědrý den naše babičky nebo co to je advent. Na závěr nechyběly také dětské hity, koledy a na pódiu dokonce padal sníh!