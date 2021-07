Sportovní park „U svatých”, HolohlavyZdroj: Archiv Deníku

Sportovní park „U svatých” je veřejné prostranství s multifunkčním sportovištěm a dětským hřištěm zasazeným do přírodně krajinného parku, jež zároveň tvoří těžiště komunitního života obce a subcentrum části obce oddělené tratí. Hlavní myšlenkou bylo nedělat oddělený areál ale navázat na přírodní krajinu a vdechnout nový život zapadlým zákoutím přidružením ke sportovišti. Cestou k tomu bylo omezení bariér v přístupu a nabídka aktivit ve veřejném prostoru pro co nejvíce občanů. Pohyb je základ zdravého životního stylu a setkávání sousedů podhoubím zdravé komunity. Rozšíření areálu za historickou cestu ke kostelu vrací barokní sochy svatých do živé části obce a pomáhá utvořit identitu místa. Oploceno je jen to nejnutnější, park zůstává prostupný pro návštěvníky ze všech stran. Srdcem sportoviště je houpavá dráha (nejen) pro koloběžky, má tvar srdce, neb radost dětí nám leží při hrudníku a pohyb srdce posiluje. V jeho středu se nachází víceúčelové hřiště s drobným objektem zázemí, hned vedle je pak dětské hřiště zasazené do habrového háje. Herní prvky na dětském hřišti jsou rozmístěny do čtyřlístku protože štěstí není nikdy dost. Zeleně je všude plno. Drobné stavby se tvarem inspirují u rostlin. Tunel pod zvlněnou dráhou umožňuje zažít malé dobrodružství. Parkovací místa zjednodušují přístup přespolních.