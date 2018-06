OBRAZEM: Opravují chodníky v Krkonoších

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři Konstruktér. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KONSTRUKTÉR, Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, praxe v konstrukci, znalost některého 3D systému výhodou, nejlépe Inventor, Auto Cad podmínkou, spolehlivost, pečlivost a samostatnost při návrhu a konstrukci strojních celků, Výše mzdy v závislosti na zkušenostech a praxi., Životopis spolu s fotografií zasílejte na uvedený e-mail. Vybraní kandidáti budou zváni k výběrovému řízení. , - 5 týdnů dovolené, výkonnostní prémie, závodní stravování. Pracoviště: Milcom a.s.- pracoviště, Hradecká, č.p. 1452, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Informace: Petra Gultová, +420 499 320 282.

Výroba - Výroba Montážní dělník 13 500 Kč

Montážní dělníci ostatních výrobků DĚLNÍK/CE VE VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: prac. doba od 5.45 do 14.00 a od 14.00 do 22.00 hod.,, , kontakt - osobně: středa od 9.00 do 11.00 hod.,. Pracoviště: Tanvas s.r.o. - areál společnosti fill - pack, Jičínská, č.p. 1542, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Informace: Vasyl Tanynets, +420 776 007 766.