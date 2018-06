OBRAZEM: Pivofest přilákal na náměstí davy

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti NEKVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK V LESNICTVÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zák. vzdělání, místo výkonu práce: lesy Libereckého kraje, tel. kontakt: po-pá od 7.00 do 15.00 hod., OSOBNĚ NA ADRESU PŘÍŠOVICE 127 (po-pá: od 7.00 do 15.00). Pracoviště: Ing. luděk maier, Sobotecká, č.p. 114, 511 01 Turnov 1. Informace: Bilanyčová, +420 482 725 494.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 22 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK MRAZÍRNY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Příjem a vychystávka mrazeného zboží. Práce v rychle se rozvíjející firmě. Nutná vlastní doprava do areálu., , uvedená mzda je hrubá, , Zaměstnanecké slevy, příspěvek na stravování, , kontakt: telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.,, e-mailem, osobně po - pá od 8.00 do 14.00 hod.,. Pracoviště: Jip východočeská, a.s. provozovna jilemnice, Branská, č.p. 918, 514 01 Jilemnice. Informace: Janata, +420 724 142 379.