Večer duchů byl tentokrát určen dětem od 5 let, které se nebály vydat na trasu po Trutnově, kde na ně čekaly duchomorové.

Po stopách trutnovských duchomorů | Foto: Miloš Šálek

Trasa byla plná nástrah a strašidelných zákoutí, protože duchomorové jsou vše, co moří dětskou (a někdy i dospěláckou) duši. Je to např. Temnoděs, Mozkomůra a další. Ubližují a trápí děti, tíží jejich myšlenky, přivádějí lidi k pláči, ke smutku, v horších případech je přivádějí do deprese nebo přímo k šílenství!