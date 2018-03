OBRAZEM: Prázdniny začaly karnevalem

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech TRUHLÁŘ - TESAŘ. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: TRUHLÁŘ - TESAŘ, popř. i nevyučené, ale podmínkou jsou 2 roky praxe v truhlářské výrobě, což je nutné doložit, jedná se o výrobu a montáž herních prvků na dětská hřiště po celé České republice s častým ubytováním mimo Turnov i celý týden, kontakt: pracovní den od 8.00 do 15.00 hod.,, , ZAM.KARTA- PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTI MV (29.6.2016). Pracoviště: Tr antoš s.r.o., Nad Perchtou, č.p. 1631, 511 01 Turnov 1. Informace: Jan Zahradníček, +420 604 225 529.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitelka mateřské školy18 000 Kč

Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelka MŠ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITELKA MŠ , Požadujeme spolehlivost, loajalitu, schopnost samostatné práce a organizace, základní znalost práce na PC, ŘP B, základní znalost Aj, ochotu a chuť pracovat s dětmi, praxe není podmínkou. Jedná se o práci v malém kolektivu, ve třídě s maximálním počtem 15ti dětí, ve Špindlerově Mlýně, která je otevřena od 7,30 do 17,00 hod. Pracovní doba 8 hodin denně. Směnnost dle dohody s druhou učitelkou. Nástup dle dohody. , Zajištěné ubytování přímo v budově MŠ včetně příspěvku, Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat uchazeče z EU.. Pracoviště: Able mateřská škola a znalecká a realitní a.s. - špindlerův mlýn, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Klára Danielis, +420 777 260 315.