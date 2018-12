OBRAZEM: První lyžování na Černé hoře

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 19 760 Kč

Úředníci v oblasti daní vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Odbor kontrolní. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19760 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Služba zahrnuje zejména: , - provádění postupů při správě daní daňového řádu, a to místního šetření daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod.;, - provádění vyhledávací činnosti podle daňového řádu;, - vyřizování žádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí., , , Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2700@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID: fj8ny4i., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 270847 vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Sekce ÚP v Trutnově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj“.. Pracoviště: Finanční úřad pro královéhradecký kraj, sekce územní pracoviště v trutnově, Slezská, č.p. 166, 541 01 Trutnov 1. Informace: Zdenka Adámková, +420 499 801 350.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 20 000 Kč

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ SESTRA NA ARO. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: VŠEOBECNÉ SESTRY BEZ SPECIALIZACE (KROMĚ DĚTSKÝCH SESTER), , s registrací, praxe podmínkou, prac. poměr na dobu určitou s možností prodloužení, možnost ubytování a stravování, kontakt: od 7.00 do 12.00 hod., , , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s., Metyšova, č.p. 465, 514 01 Jilemnice. Informace: Marie Seifertová, +420 481 551 122.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 21 330 Kč

Kliničtí logopedi LOGOPED, KLINICKÝ LOGOPED. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21330 kč, mzda max. 37690 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: prac. poměr na dobu 1 roku, možnost ubytování a stravování, kontakt: po - pá od 8.00 do 14.00 hod.,, , Tato pozice není podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s. semily, 3. května, č.p. 421, 513 01 Semily. Informace: Kalenský, +420 481 551 120.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 18 000 Kč

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních Pokojská. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POKOJSKÁ, Požadujeme: zkušenosti, zručnost, pečlivost, trestní bezúhonnost, Nabízíme: možnost ubytování, stravování, využití Wellness centra. Pracoviště: Pecr - apartments hotel s.r.o. - pracoviště, 542 21 Pec pod Sněžkou. Informace: Lenka Steinerová, +420 734 287 529.