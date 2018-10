OBRAZEM: Slet bubeníků zvedl publikum v Uffu ze sedadel

Trutnov - Je to už tradice. Vždy na podzim se koná v Uffu Slet bubeníků v čele s fenomenálním muzikantem Pavlem Fajtem. Letos byl koncipován s podtitulem Sto let slet. Nereflektuje jen sto let od založení Československa, ale také sto let od rozpadu Rakouska-Uherska. V originálním pojetí zazněly hymny států, které od té doby na území monarchie vznikly.

Autor: Redakce