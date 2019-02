Janské Lázně - Na Stezku korunami stromů Krkonoše je možné vyrazit každý den i v zimě a ve vybraných termínech během jarních prázdnin také večer.

Tento týden odstartovala série speciálních nočních prohlídek s průvodcem. Jsou vedené hravou formou a vhodné pro děti, které při nich prozkoumají tajemno ztemnělého lesa. Návštěvníci poznávají zvířata podle očí, srsti a zvuků.



"Noční prohlídky měly u návštěvníků v minulém roce velký úspěch, rozhodli jsme se je proto letos v období jarních prázdnin zopakovat. Lidé oceňují unikátnost zážitku a také odborný výklad průvodce. Dozví se mnoho zajímavostí o nočním lese i zvířatech. Prohlídky jsou navíc vedené hravou formou, takže se hodí i pro děti," upřesnila Marie Jarkovská, ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše.



Noční prohlídky s průvodcem se konají každou středu až do 13. března. "Doporučujeme návštěvníkům s objednáním vstupenek na našem e-shopu nemeškat. Kapacita těchto prohlídek je totiž omezená," připomněl Zdeněk Pop, marketingový ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše.



Běžná denní otevírací doba je v únoru a březnu od 10 do 16 hodin, v dubnu a květnu od 10 do 18 hodin, od června do září od 9.30 do 19.00.

Stezka korunami stromů Krkonoše za první rok existence se s více jak 330 tisíci návštěvníky zařadila mezi nejnavštěvovanější atrakce východních Čech. Její oblíbenost se projevila i v podobě absolutního vítězství v soutěži DestinaCZe 2018 o nejoblíbenější atrakci v České republice pořádanou agenturou CzechTourism. Získala také prestižní ocenění Stavba roku Královéhradeckého kraje za rok 2018.



Stezka je unikátní svou podzemní jeskyní s edukační expozicí o půdě a během procházky návštěvníci vystoupají z podzemí až do výšky 45 metrů, navíc je bezbariérová po celé délce.