OBRAZEM: Turisté šli 43. pochod Karla Klíče

Hostinné /FOTO/ - Už 43. ročník Pochodu Karla Klíče pořádal v sobotu místní odbor Klubu českých turistů.

Start byl průběžný, tudíž výletníci mohli od 7 do 10 hodin navštívit start, jenž se nacházel v restauraci U Bicana. Cíl byl ve stejném místě, a to do 17 hodin. Připraveny byly trasy jak pro pěší (12, 21 a 36 km), tak i pro cyklisty (20, 40, 60 km).

Na startovné se vybírala symbolická částka dvaceti korun, pro děti, seniory a členy KČT deset korun. Za částku dostali něco na posilněnou, popřípadě také propagační materiály Hostinného.

Jakub Jenšovský