OBRAZEM: V Uffu otevřeli novou expozici Matky Hrdinky

Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech TECHNOLOG - KONSTRUKTÉR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: prac. doba od 6.00 do 14.30 hod., výborná znalost práce s PC podmínkou, AJ nebo NJ podmínkou, praxe výhodou, znalost práce v CAD programech a podobně, , , kontakt: pondělí - pátek od 6.00 do 10.00 hod.,. Pracoviště: Kl rink v. o. s., 512 12 Jesenný. Informace: Karel Pekař, +420 724 924 913,481 683 165.

Výroba - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných 15 000 Kč

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů POMOCNÁ TKADLENA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: pracovní doba je 11,5 h , to je , 1. den od 6-18 hodin, 2 .den od 18-6 hodin, 3 .a 4.den volno , tento cyklus se neustále opakuje, tím do toho spadají i víkendy., , Svoz a rozvoz na všechny směny, , základní znalost českého jazyka, , stravenky, svoz do zaměstnání, příspěvek na penzijní a životní pojištění, , kontakt: telefonicky od 8.00 do 14. 00 hod., , na základě tel.hovoru sjednáme datum osobního pohovoru. Pracoviště: Tessitura monti cekia s.r.o. studenec u horek, 512 33 Studenec u Horek. Informace: Linhartová, +420 732 766 399.