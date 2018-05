OBRAZEM: Vinařské slavnosti v Trutnově

Výroba - Výroba Seřizovači 20 000 Kč

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů Operátor - seřizovač. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OPERÁTOR - SEŘIZOVAČ , Co bude Vaší náplní práce?, - plnění výrobních operací dle pracovních a výrobních postupů, - odstranění drobných poruch u výrobních strojů a zařízení, - odpovědnost za dodržování technologických postupů a norem, Co od Vás očekáváme?, - SOU/SŠ vzdělání technického směru - výhodou , - samostatnost, aktivní přístup, - manuální zručnost , A co nabízíme?, - práci v dynamickém týmu orientovaném na výsledky, - individuální přístup a prostor pro profesní růst, - motivující finanční ohodnocení, - 5 týdnů dovolené, - odměnu za neabsenci., - volitelný online systém benefitů, - výhodné tarifní smlouvy s mobilním operátorem, - dotované stravování v areálu společnosti, - firemní kulturu založenou na otevřenosti a neformálních vztazích., V případě zájmu zašlete svůj životopis na uvedený e-mail.. Pracoviště: Tyco electronics ec trutnov s.r.o., Komenského, č.p. 821, 541 01 Trutnov 1. Informace: Michaela Bednářová, +420 499 909 600,725 692 506.