/FOTO, VIDEO/ Hotovo, zkolaudováno, nachystáno. Po dvou letech stavebních prací se otevře ve čtvrtek 7. září kino Vesmír v Trutnově. Zavřené bylo kvůli rekonstrukci, která ho proměnila za 119 milionů korun v moderní zařízení na úrovni multikin. Dva sály pojmenované Modrá galaxie a Červený trpaslík, špičková technika s laserovými digitálními projektory, pohodlné sedačky i dvojsedačky s držákem na nápoje, kavárna nabízející popcorn, nachos, Coca-Colu a hlavně pestrá nabídka filmů několikrát denně. Na to se můžou těšit diváci ve Vesmíru.

Rekonstrukce trutnovského kina Vesmír je po dvou letech hotová. | Foto: Miloš Šálek

„Přípravy jsou v plném proudu. Zkoušíme provoz pokladen, tisk vstupenek, seznamujeme se s novým prostředím. První film už je téměř vyprodaný. Věřím, že se lidé těší a zájem bude takový, jaký očekáváme. V Trutnově nebude chybět nic, co mají multikina,“ řekla vedoucí trutnovského kina Anna Jerhotová. K dispozici má nejnovější promítací a zvukové technologie.

Oprava kina se protáhla na dva roky. Začala předloni v červenci a přinesla nečekané komplikace. Stavební práce nejvíc pozdržel špatný technický stav původní budovy a způsob, jakým proběhla přestavba v roce 1976. „Rekonstrukce kina Vesmír je konečně v samotném závěru. Nevím, kdo má větší radost, jestli Trutnováci, kteří neuvěřitelně trpělivě čekali na jeho dokončení, nebo projekční a realizační tým, který se s touhle akcí opravdu hodně natrápil. Jsem moc rád, že ve čtvrtek 7. září kino přivítá první návštěvníky a současně bych chtěl všechny pozvat na komentované prohlídky kina v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 9. září,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

Přijatelné ceny

Prvním filmem, který modernizovaný Vesmír promítne, bude v den slavnostního otevření 7. září sedmý díl filmové série Mission: Impossible Odplata s Tomem Cruisem. V dalších dnech jsou na programu aktuální trháky Oppenheimer, Barbie či Kazmova Onemanshow - The Movie.

Provozovatel trutnovského kina, Společenské centrum UFFO, se snažil udržet ceny na přijatelné úrovni a navzdory výrazně modernější podobě biografu skokově nezdražoval.

„Monitorovali jsme, jak to mají jinde. Byly to veliké rozdíly. Ceny jsme zvolili tak, aby byly adekvátní Trutnovu. Tvorba cen nesouvisela s tím, že máme zrekonstruované kino, kvůli tomu jsme nechtěli zdražovat,“ zdůraznila Jerhotová. „Situace je ovšem taková, že distributor filmu nám zároveň s potvrzením objednávky určuje minimální cenu vstupného, kterou požaduje. Ze vstupného odvádíme 50 procent distributorovi,“ vysvětlila.

Zdroj: Miloš Šálek

I proto nebude cena na všechny filmy stejná. Průměrně bude stát vstupenka 140 korun. „To je o 20 korun více než před covidem. Chceme být konkurenceschopní multikinům v krajských městech a naučit lidi chodit znovu do trutnovského kina. Nechceme je demotivovat příliš drahým vstupným,“ dodala vedoucí kina.

Fakt, že každý film může stát jinak, potvrzují hned první dny otevření kina. Nový díl ze Mission: Impossible a Onemanshow - The Movie stojí 140 Kč, Barbie a Dvě slova jako klíč 130 Kč, Oppenheimer 150 Kč. Vstupenky je možné pořídit on-line na webu uffo.cz, v inforecepci UFFO, infocentru na Krakonošově náměstí a po otevření Vesmíru na pokladně kina.

Trojnásobně větší porce filmů

Diváci budou mít z čeho vybírat. Počet projekcí bude téměř trojnásobně větší oproti předchozím letům, kino Vesmír jich nabídne během týdne až 21. „Je to takový zlatý střed mezi soukromými kiny se dvěma sály a multikiny, která mají osm až deset projekcí denně. Hodně posílený program bude v pátek a během víkendu, kdy budeme denně promítat čtyřikrát - dvakrát ve velkém a dvakrát v malém sále. Od pondělí do středy budeme mít standardně dvě projekce denně, ve čtvrtek tři. Budeme také flexibilně reagovat na poptávku a pokud budou filmy vyprodané, nasadíme je znovu,“ popsala Jerhotová. Kvůli flexibilitě uváděných filmů bude připravovat čtrnáctidenní program, nikoliv měsíční, jak bylo zvykem.

Kino plánuje rovněž dopolední promítání pro seniory, maminky s dětmi, školky a školy. Zájemci budou mít možnost pronajmout si od Uffa velký i malý sál k soukromým akcím.

Zdroj: Miloš Šálek

Velký sál má 256 modrých křesel, z toho je 10 dvojsedaček, v malém sále je 39 červených sedaček včetně tří dvojsedaček.

Na fasádě kina jsou umístěné speciální LCD obrazovky, které budou zobrazovat upoutávky na filmy, obrazovky s trailery budou také uvnitř ve vstupním sálu. Jemu bude dominovat kavárna. Nabídne občerstvení, na jaké jsou zvyklí diváci multiplexových kin. Připraven je stroj na výrobu popcornu, v nabídce budou nachos, nápoje od Coca-Coly, lahvové pivo, víno, zákusky, sladké i slané občerstvení.

Názvy podle filmů o vesmíru

Promítací sály kina Vesmír mají zajímavé názvy. Velký je Modrá galaxie, malý Červený trpaslík. Vymyslela je právě Anna Jerhotová podle toho, aby měly kontext s vesmírem.

„Byla to myšlenka pana starosty, aby kino bylo zábavné a mělo důvtip. Pátrala jsem proto po názvech filmů s vesmírnou tematikou. Červený sál je maličký, o pojmenování Červený trpaslík podle slavného sci-fi sitcomu si doslova říkal. Pro velký sál s modrými sedačkami jsem našla název podle seriálu Modrá galaxie,“ prozradila vedoucí kina, jak se zrodily neobvyklé názvy promítacích sálů. To ale není vše, svůj název dostal i vstupní prostor, kde si lidé koupí vstupenky a občerstvení. Jmenovat se bude Správná posádka, relaxační koutek na bývalém schodišti do patra bude Interstellar, prostor v malém předsálí Orbit. Vše podle názvu filmů.

Zdroj: Miloš Šálek

„Věříme, že lidé budou chodit do Vesmíru. Chceme jim vytvořit příjemné prostředí, aby se cítili se v trutnovském kině dobře,“ dodala Anna Jerhotová.

Největší investiční akce Trutnova posledních dvou let přišla na 118,9 milionu korun s daní. Radnice na ni dostala dotaci 68,8 milionu Kč od ministerstva kultury. Rekonstrukci provedla stavební společnost BAK. Fasádu kina ozdobí od 5. října pamětní deska Václava Havla, odhalena bude v den jeho narozenin. Kino Vesmír na Nábřeží Václava Havla v Trutnově bylo postavené v roce 1928 a je kulturní památkou. Slavnostně kino zahájilo provoz 1. března 1929. Tehdy mělo kapacitu 500 míst v přízemí a 250 na balkoně.