OBRAZEM: Vrchlabí už má strom svobody

Montážní dělníci mechanických zařízení MONTÁŽNÍ DĚLNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘP sk. B, angličtina na mírně pokročilé úrovni - dorozumět se, , montáž speciálních jednoúčelových strojů dle výkresové dokumentace, služební cesty do zahraničí za účelem instalace stroje u zákazníka, , 25 dní dovolené, firemní benefity, firemní akce, různorodá a zajímavá práce, možnost osobnostního růstu, cestování po celém světě, , benefit - jazykové vzdělávání, , kontakt: e-mailem, telefonicky od 9.00 do 12.00 hod.,. Pracoviště: Trima spol. s.r.o., Nudvojovická, č.p. 1681, 511 01 Turnov 1. Informace: Leona Sulimenková, +420 797 975 920.

Ostatní specialisté v oblasti sociální práce Sociální pracovník- ce. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - CE - prac. poměr na dobu určitou, zástup za dlouhodobou nemoc, předepsané dosažené vzdělání je podle Zákona č.108/2006 Sb. § 110, platová třída 10/stupeň dle a podle započitatelné praxe., Žádosti o zařazení do výběrového řízení včetně strukturovaného životopisu zasílejte do 16.11.2018 , na adresu: svp.varianta@seznam.cz, Nabízíme: příspěvky na rekreace, na stravování. Pracoviště: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, hradec králové, říčařova 277 - trutnov, Mládežnická, č.p. 536, 541 02 Trutnov 4. Informace: Geislerová, .

Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK-OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: zák. vzdělání, vyuč. v libovolném oboru, , dobrá fyzická zdatnost, , 5 týdnů dovolené, podnikové stravování, , kontakt: osobně od 8.00 do 14.00 hod., telefonicky od 7.00 do 13.00 hod.. Pracoviště: Ing. henry kyncl - komerční slévárna šedé a tvárné litiny turnov a.s., 512 61 Přepeře. Informace: Hlubuček, +420 481 319 347.