OBRAZEM: Závod Dračích lodí v Dolcích vyhrál Kasper Swix Team

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK, TECHNOLOGIE ŠITÝCH OBALŮ. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Stanovení spotřeby materiálu a času výroby, šití vzorků, tvorba technologického postupu, komunikace s mistrem dílny (vhodné pro absolventy škol) pokud by to byl zahraniční pracovník, tak je nutná dobrá znalost českého jazyka a dlouhodobý pobyt na území ČR, , Příspěvek na obědy, obědy ve firmě, roční bonusy, práce na jednu směnu, , kontakt: telefonicky od 8.00 do 15.00 hod., e-mailem. Pracoviště: Fill - pack s.r.o. - provozovna lomnice n. pop., Jičínská, č.p. 1542, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Informace: Dominik Bláha, +420 775 799 011.