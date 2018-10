Obrovské zklamání. ČSSD propadák v Trutnově nečekala

Trutnovsko - ČSSD nezískala v Trutnově ani jeden mandát. Také v dalších městech levicová uskupení ztrácela mandáty v zastupitelstvech na úkor nových politických značek.

Ilustrační fotografie.Foto: Jan Bartoš

Totálním propadákem dopadly komunální volby pro levicové strany. Také podkrkonošský region potvrdil, že myšlenky sociálních demokratů a komunistů přestávají veřejnost zajímat. Markantní je především propadák ČSSD v Trutnově.

Tradiční strana, která i přes trvalou nadvládu pravice sbírala v okresním městě pravidelně 4 až 5 mandátů, nemá letos jediný. ČSSD v Trutnově získala pouhých 4,3 procenta hlasů, což ji na vstup do zastupitelstva poprvé od roku 1990 nestačilo.

„Neměli jsme nějaké přehnané ambice, ale že bychom se do zastupitelstva nedostali, s tím jsme nepočítali,“ přiznává volební lídr trutnovské kandidátky ČSSD Marek Šváb. „I když jsme ve městě historicky působili v opozici, myslím, že nějaká práce za námi vidět je. Existují sociálnědemokratické výjimky, které jsou ve svých městech úspěšné, jako starosta Birke v Náchodě nebo krajský náměstek Hečko v Meziměstí. Oba jsou však silnými osobnostmi. Všeobecně slabý výsledek strany je odrazem toho, jak se projevuje naše značka na republikové úrovni,“ myslí si Šváb.

Propad i jinde

ČSSD v Trutnově lákala voliče na tradiční témata. Chtěla budovat sociální byty nebo zřídit sociální taxi. „Asi naše témata tolik nelákala. Přiznávám, že každý výsledek nad pěti procenty bych bral jako úspěch. Takto jsem naopak velmi zklamaný,“ nepředstírá Marek Šváb.

Sociální demokraté ale propadli i v dalších městech. Třeba v Úpici ještě před dvěma lety drželi pozice starosty i místostarosty. Letos se musí spokojit s opoziční rolí jediný zastupitel Karel Šklíba.

Tradiční strana propadla také ve Dvoře Králové. Tady z původních pěti mandátů obhájila pouhá dvě místa, ze zastupitelstva vypadla třeba bývalá starostka Edita Vaňková, která vedla kandidátku.

Celostátní dopad

Levicové voliče pod Krkonošemi přebrala nová hnutí na politické scéně. „ANO nám zcela určitě sebralo nějaké hlasy. Pokud se budeme bavit o úrovni v Trutnově, část našich tradičních voličů přešla i k pirátům. Je to samozřejmě ale spekulace,“ poukazuje si Šváb.

Ve třetím největším městě okresu Vrchlabí socialisté, stejně jako komunisté dokonce ani nesestavili kandidátku. Úpadek horské organizace dokreslují internetové stránky místní ČSSD Vrchlabí. Tady si čtenáři mohou přečíst poslední zprávu s přáním k velikonocům z roku 2016.

Také podle politologa Petra Justa z Katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity v Praze trutnovská buňka ČSSD doplatila především na neúspěšnou celostátní politiku.

„U každé strany, která působí i na celonárodní úrovni, se do jejích výsledků promítá i celková pozice strany na politické scéně. Trutnovská ČSSD byla v tomto ohledu v dvojí nevýhodě: jednak jako opoziční strana na lokální úrovni nemohla těžit z obhajoby stavu města, a za druhé zároveň doplatila na celkové oslabení strany jako takové. To začalo loňskými sněmovními volbami a je vidět i nyní na výsledcích komunálních voleb z jiných částí republiky,“ komentoval situaci Petr Just.