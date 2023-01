Očekávané se stalo skutkem, do Špindlu se jen tak autem nedostanete

ČTK Redakce

Policie v sobotu ráno uzavřela autům návštěvníků vjezd do centra Špindlerova Mlýna v Krkonoších, kde se o víkendu konají závody Světového poháru v alpském lyžování žen. Parkoviště ve středisku jsou již plná, řekla mluvčí policie Šárka Pižlová. Další auta musejí návštěvníci zaparkovat ve Vrchlabí, odkud je do Špindlerova Mlýna zdarma odveze kyvadlová doprava. Výjimku pro vjezd do střediska mají jen vozidla s dříve vyřízeným povolením.

Ilustrační foto | Foto: Skiareál Špindlerův Mlýn