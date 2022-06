FOTO: Kameny zmizelých v Malých Svatoňovicích připomínají popravené sokoly

Antonínu Burdychovi je 88 let a žije ve Rtyni v Podkrkonoší. V roce 1942, kdy jeho tatínek ukrýval Jiřího Potůčka ve skrýši, která sloužila jako sklad potravin, mu bylo pouhých osm let. "Z této chvíle si opravdu nic nepamatuji a dokonce jsem u toho ani nebyl, jelikož jsem šel zrovna ze školy a nestihl se s rodinou ani rozloučit," řekl Antonín Burdych k okamžiku, kdy nacisté zatkli a popravili téměř celou jeho rodinu za spoluúčast ukrývání parašutisty Jiřího Potůčka. Na počest lidem, které nacisté zavraždili, se každoročně hází do Labe 194 bílých růží, jelikož jejich popel byl rozprášen právě do této řeky.

Pamětní deska padlé rodiny Burdychových je umístěna v Končinách, kde byl německými okupanty postřelen a následně zabit otec Antonína Burdycha.

Pamětní deska připomíná rodiče Antonína Burdycha.Zdroj: Jan Bartoš

Jiřímu Potůčkovi se přes pole s žitem podařilo za dva dny utéct až do Pardubic, kde byl následně nalezen českým četníkem, který ho ve spánku zastřelil. Pomník Jiřího Potůčka se nachází v obci Břasy v Plzeňském kraji.

