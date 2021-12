V Trutnově začal v pátek očkovací maraton, který umožňuje lidem dojít si ve dne i v noci pro první či třetí dávku očkování, s registrací termínu i bez předchozího objednání v rezervačním systému nemocnice. Od pátku 18.00 do neděle 20.00 nonstop. Po prvních čtyřech hodinách zdravotníci obsloužili tři stovky zájemců. Zájem byl velký. "Zájem v prvních hodinách výrazně převyšuje naše očekávání. Počítáme, že v pozdějších nočních hodinách hodně klesne. Uvidíme, jaká bude situace v sobotu a neděli," rozhlédl se po zaplněných prostorech společenského centra ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Na noční očkování zájemce motivuje bonus. Na vitamínové přípravky nebo dezinfekční gel se může těšit každý, kdo přijde na očkovací maraton v době od 20.00 do 6.00.

Lidé si zpravidla chodí pro posilující třetí dávku. První dávkou se jich nechalo očkovat minimum, za první čtyři hodiny jen šest. "Očkování se mi hodí i kvůli škole a cestování, proto jsem neváhala. Geniálně se mi to hodilo, zrovna jsem přijela z internátu," dodala Magdaléna Čeganová.

"Beru jako obrovský úspěch, pokud někdo přijde na první dávku vakcíny. Už totiž v podstatě lovíme ve vyloveném rybníku. Kdo se chtěl očkovat, tak má první dávky dávno za sebou. Kdo nebyl rozhodnutý a váhal s očkováním, tak se už většinou nechal přesvědčit," namítl ředitel nemocnice. "To, že lidé jdou na třetí dávku, je taky skvělé. Třetí posilovací dávka má neskutečný efekt. Podle současných studií je vysoce pravděpodobné, že se po její aplikaci k nám lidé nedostanou jako pacienti k hospitalizaci. To je pro nás největší cíl a přínos," zdůraznil Procházka.

Pro třetí dávku si přijela také učitelka Iveta Jiříčková z Úpice. "Chtěly jsme se s kolegyní registrovat na očkování v nemocnici, a když byla tato akce vyhlášená, tak jsme se rozhodly, že pojedeme do Uffa. Říkaly jsme si, že tady večer nebude fronta. Ta sice je, ale nijak velká, žádné davy to nejsou takhle večer. Ve tři ráno jsme sem jet nechtěly. Pracujeme ve školství, proto jsme očkování braly jako nutnost, když se pohybujeme mezi dětmi. Byly jsme jasně rozhodnuté," popisovala cestu k očkování do trutnovského kulturního stánku.

"Je jedno, kde se očkuje. Hlavně, že se očkuje," doplnila kolegyni ze ZŠ Úpice-Lány Hana Dědková. "Očkování je potřeba. Já jsem covid prodělala a opravdu to nebylo hezké. To už nikdy. Nemám na to dobré vzpomínky," oklepala se při vzpomínce na krušné dny s koronavirem.

Petra Raková dorazila z Havlovic s dcerou na posilující dávku. "Vůbec jsem s očkováním neváhala. Leze mi na nervy, když někdo řeší, proč nechce vakcínu. Beru to tak, že s miminama také chodíme na povinné očkování, tak nevidím problém jít se očkovat proti covidu, aby měl člověk klid a zastavilo se to. Odpírači očkování to moc nafukují. Je to sice každého věc, ale nevidím v tom tak šílený problém, abych musela někde demonstrovat bez roušek," vyjádřila svůj názor.

Než lidé dostanou v Uffu vakcínu, projdou přes dvě stanoviště. Prvním krokem po vstupu je změření teploty a vyplnění krátkého dotazníku. Poté se přesunou do hlavního sálu, kde předloží administrátorkám kartičku pojištěnce a ty jejich údaje zařadí do počítače. Následuje přesun k jednomu ze dvou lékařů, podání vakcíny do svalu v oblasti ramene a odpočinek po očkování. Záleží, kolik lidí se sejde najednou, celý proces trvá zhruba třicet minut.

"Začátek byl náročný, protože se lidé tlačili před vchodem už před otevřením. Problém také je, když dorazí v jiný čas než na jaký mají registraci. Není nutné se dobývat na očkování v hodinovém předstihu, to pak registrace postrádá smysl. Někdy lidé přivedou i děti, ale ty tady neočkujeme," sdělila zkušenosti z rozjezdu očkovacího maratonu Michaela Slámová, učitelka z Obchodní akademie v Trutnově, která jako první přichází do kontaktu se zájemci o očkování.

Zájem o očkování v okrese Trutnov v poslední době enormně narostl, za poslední týden se nechalo očkovat šest tisíc lidí. Momentálně na Trutnovsku očkuje 45 praktických lékařů, kteří podali za posledních 7 dní celkem 2259 dávek. Intenzivně se očkuje rovněž v nemocnicích. Trutnov aplikoval za poslední týden 1616 dávek proti covidu-19, Dvůr Králové 1228, Vrchlabí 605, zdravotnické zařízení Vividus East ve Dvoře Králové nad Labem 289.

KDO SE MŮŽE OČKOVAT PŘI OČKOVACÍM MARATONU

• starší 16 let

• ten, kdo má zájem o aplikaci první nebo posilující dávky vakcíny, případně promeškal termín na druhou dávku

• pokud jde zájemce na posilující dávku, od posledního očkování uplynulo minimálně 6 měsíců nebo 5 měsíců v případě, že je starší 60 let či chronicky nemocný

• kdo byl očkován jednodávkovou vakcínou Jansen před dvěma a více měsíci

