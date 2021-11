Nemocnice v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem nabízejí lidem možnost očkování proti onemocnění covid-19 jak v termínech, které si objednají v rezervačním systému, tak bez předchozí registrace. Ve Dvoře Králové provádí očkování bez registrace také zdravotnické zařízení Vividus East.

Vlasta Blažková z Chotěvic byla mezi 128 lidmi, kteří dorazili minulý čtvrtek na očkování do trutnovské nemocnice. | Foto: Deník/Jan Braun

V Trutnově lze přijít na očkování bez objednání ve čtvrtek od 14 do 16 hodin do ambulance mikrobiologie, ve Dvoře Králové v pátek od 8 do 11 hodin. "Kdokoliv má zájem o očkování v jiný termín, prosíme, aby se zaregistroval a zvolil termín, který mu vyhovuje," uvedla mluvčí Oblastní nemocnice Trutnov Lucie Chytilová.