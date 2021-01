/FOTOGALERIE, VIDEO/ DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Očkovací tým trutnovské nemocnice má nabitý program. Jezdí po domovech seniorů. Byl už v Trutnově, v Lamperticích, v úterý v Úpici, ve středu zamíří do Tmavého Dolu. Zároveň očkuje od pátku v nemocnici veřejnost nad 80 let. První dva dny tam dostala vakcínu stovka lidí. Přihlásilo se přes osm set zájemců.

Očkování v domově pro seniory v Úpici. | Video: Deník/Jan Braun

Zdroj: DeníkPaní Vlastě Dufkové je 99 let. Hůř slyší, má ráda tlačenku a pivo. Ještě před dvěma lety jezdila na kole. V úterý dopoledne podstoupila očkování proti covidu-19 v Senior domě Beránek v Úpici, stejně jako dalších 81 lidí - 62 klientů a 19 zaměstnanců. Čtyřčlenný očkovací tým z trutnovské nemocnice za ní dorazil na pokoj, píchnul jí injekci do ramene a během několika sekund bylo hotovo. "Trošku to bolelo, malinko to píchlo, ale bylo to nějaké rychlé," povídala Vlasta Dufková, která se narodila v prosinci roku 1921.