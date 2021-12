V pondělí Michal Dlouhý a Michaela Badinková, ve středu Iva Pazderková. Zatímco příští týden bude patřit ve Společenském centru Uffo v Trutnově divadlu, tento víkend budou v hlavní roli místní zdravotníci. Přes třicet se jich zapojí do očkovacího maratonu, který se rozběhne v pátek v 18 hodin. Potrvá padesát hodin v kuse, do neděle do 20 hodin.