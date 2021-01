Pomoc seniorům s registrací do rezervačního systému nabízí například radnice v Žacléři. "Pro některé seniory může být proces příliš složitý, jiní nemají počítač či internet, proto jim město nabízí pomoc," uvedl starosta Žacléře Aleš Vaníček. Od pondělí si občané Žacléře ve věku nad 80 let mohou každý den v časech 8.00 - 10.00 a 13.00 - 15.00 zavolat na telefonní číslo 499 739 212 a domluvit si návštěvu městského úřadu, kde s nimi zástupci radnice projdou celým procesem registrace. Nutný je k tomu telefon přihlašovaného.

Seniory nad 80 let už očkuje Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde dostalo vakcínu o víkendu 150 seniorů, a Oblastní nemocnice Náchod. Ta denně naočkuje 48 osob.

"Pro první čtvrtletí roku máme přislíbenou dodávku 62 tisíc dávek vakcín. Do pondělí bylo do našeho kraje dodáno 1365 lahviček vakcíny, což v minimálním množství znamená 6825 očkovacích dávek. Z hradecké fakultní nemocnice, která je pro náš region distribučním místem, jsme rozvezli do oblastních nemocnic 682 lahviček a předpokládáme, že do konce pracovního týdne vše proočkujeme," sdělil Martin Červíček.

"Zbývající vakcíny očkuje Fakultní nemocnice Hradec Králové, která deklarovala, že do konce pracovního týdne bude mít také proočkováno. Proto očekáváme v průběhu tohoto týdne další slíbenou dodávku do našeho kraje, která mimo jiné umožní daleko více očkovat seniory registrované v centrálním systému,“ dodal hejtman.

Očkuje se také v sociálních zařízeních, kde dosud dostalo vakcínu více jak 700 klientů v regionu. V domovech pro seniory očkují mobilní týmy z jednotlivých nemocnic. Jako první byli minulý týden očkováni klienti hradeckého Domova U Biřičky, který je největším zařízením svého druhu v regionu.

V zařízeních sociálních služeb je aktuálně 161 klientů pozitivních na covid-19. To je zhruba 5 procent všech klientů domovů pro seniory v regionu. Personálu v zařízeních chybí téměř 7 procent. Aktuálně se vyskytuje nákaza ve třinácti zařízeních, z toho sedm z nich je v karanténě.

Na Trutnovsku je podle pondělních údajů Krajské hygienické stanice v Hradci Králové 2245 aktivních případů onemocnění covid-19. Od pátku přibylo 730 nakažených osob, za poslední týden se objevilo 1498 případů. Uzdravilo se 1408 osob. Za posledních sedm dní zemřelo kvůli koronaviru 26 lidí.