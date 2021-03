Vůli zapojit se do očkování projevilo podle krajského úřadu už 215 praktických lékařů. Většina ale zatím nemá čím očkovat. „Praktici běžně očkují proti jiným nemocím a nevidíme žádný důvod, proč bychom teď neměli. Řada lékařů se cítí frustrovaná, protože denně odpovídáme na dotazy občanů, proč neočkujeme,“ říká předseda krajského sdružení praktiků Petr Šubrt. Vakcína Astra Zeneca, kterou praktici dostávají, je totiž dodávána v krabičkách po 100 dávkách. A ty nelze dělit. „Příští týden nám přijde tisíc dávek, ale reálně je to jen pro 10 praktiků z 215,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK).

Začátkem dubna už by se do očkování měli zapojit všichni zájemci z řad praktiků. Tou dobou má totiž do kraje dorazit podstatně víc vakcín.

Podle Šubrta je pro praktiky zbytečnou přítěží složitá administrativa. „My svoje pacienty známe. Známe jejich zdravotní stav, máme na ně telefonní číslo. Přesto je musíme ještě sami registrovat do centrálního systému, je to úplně absurdní,“ dodává Šubrt.

Očkování u nás běží dobře, chválí si malý

Naprostá většina vakcín se v kraji stále podává ve velkých nemocnicích. Krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý přiznává, že přídělový systém do krajů občas způsobuje peripetie. „Některé dodávky jsou avizovány ve čtvrtek a přijdou v pondělí. Někdy jich přijde menší množství. Celkově na tom ale náš kraj není vůbec špatně. Funguje to,“ popisuje lékař a bývalý senátor, který si velmi pochvaluje aktivitu a chuť zapojit se ze strany praktiků. Podle Malého by měli být do konce týdne proočkováni všichni zbylí zájemci z řad zdravotníků. Velmi dobře podle něj běží i očkování seniorů. „Například v Hradci Králové čeká na očkování už jen 14 registrovaných seniorů nad 80 let,“ říká Malý.

Od dubna bude 11 očkovacích center

V průběhu dubna má do kraje dorazit minimálně 114 tisíc vakcín. Páteřní očkovací síť bude kromě zmíněných praktiků tvořit 11 očkovacích center v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Od velkých center mimo nemocnice kraj nakonec upustil. „Praxí jsme zjistili, že jsme ve zdravotnických zařízeních schopní naočkovat přes 100 tisíc lidí měsíčně. Pro personál je logisticky jednodušší očkovat v nemocnicích. Kapacity máme dokonce vyšší než předpokládaný počet dodaných dávek,“ vysvětluje hejtman Martin Červíček (ODS). Mimo zdravotnické zařízení se tak bude očkovat jen v Rychnově - konkrétně ve Společenském centru. Při plánovaném zapojení praktiků by tak měl mít kraj kapacitu naočkovat až 150 tisíc lidí měsíčně. Zda tolik dávek do kraje dorazí, je ale otázkou. Hejtman je ve výhledu zatím opatrnější: „Věřím, že na konci července bude v kraji proočkováno 350 tisíc lidí.“

Očkovací místa



Od začátku dubna by se mělo do očkování zapojit minimálně 215 praktických lékařů napříč krajem, kteří zvládnou proočkovat až 50 tisíc dávek měsíčně. Kromě toho vznikne 11 očkovacích center, ve kterých se plánuje očkovat až 112 tisíc dávek za měsíc.



Až 30 tisíc dávek měsíčně plánují očkovat v hradecké fakultní nemocnici. Přes 10 tisíc zvládnou proočkovat zdravotníci také v nemocnicích v Náchodě, Jičíně a Trutnově a ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou. Kromě toho se bude očkovat i v nemocnicích ve Vrchlabí, Broumově, Dvoře Králové a Novém Bydžově, v Levitově centru následné péče v Hořicích a na poliklinice v Jaroměři.