Zhruba 1500 lidí napříč krajem už dostalo první dávku vakcíny proti covidu-19. Většinu z nich tvoří zdravotníci, záchranáři a nejvíce ohrožení pacienti nemocnic.

Kromě nemocnic se začne už v úterý očkovat i v některých sociálních zařízeních. Pomohou s tím mobilní týmy z fakulty vojenského zdravotnictví. „U nás se začne už v úterý. O očkování projevilo zájem 97 procent klientů a asi 60 procent zaměstnanců. Během úterý a středy by mělo jít asi o 350 vakcín,“ uvedla ředitelka hradeckého Domova U Biřičky Daniela Lusková.

Ačkoliv zatím je v kraji jen několik tisíc vakcín, hejtmanství už aktivně připravuje vybudování pěti velkých center pro plánované očkování veřejnosti. Největší by mělo vzniknout v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Denně by tam mohlo dostat vakcínu až 1200 lidí. Další očkovací centra mají vzniknout ve všech okresních městech. Předběžně by mělo jít o zimní stadiony v Jičíně a Trutnově, společenské centrum v Rychnově a Hotel Beránek v Náchodě. Cílem kraje je nastavit systém, který umožní naočkovat minimálně 100 tisíc lidí za měsíc.

„Uvažujeme i o zřízení dalších tzv. odloučených pracovišť v našich nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních v Broumově, Novém Bydžově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem,“ prozradil hejtman Martin Červíček.