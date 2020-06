/FOTOGALERIE/ Uprostřed lesů nedaleko Hřibojed na Trutnovsku se ukrývá barokní skvost, který před třemi sty lety vytesal do skály pro hraběte Šporka „básník“ kamene Matyáš Bernard Braun. Braunův Betlém se teď díky moderním technologiím vrací do doby svého vzniku.

Braunův betlém ožívá díky rozšířené realitě. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Aplikace Visit.More, jež před rokem vnukla život i nedalekému Hospitalu na Kuksu, dokáže prostřednictvím mobilního zařízení zobrazit podobu barokního sousoší z doby jeho vzniku. A to včetně původní barevnosti skulptur. Ani ty nejmodernější technologie však nezabrání, tomu aby areál dál chátral a okolní příroda si z něj pomalinku brala zpět to, co do jejího kamene Braun vytesal.