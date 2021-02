Lidé byli na nové opatření většinou připravení, používali především respirátor, někteří dvě roušky. Povinné jsou v obchodech, prostředcích hromadné dopravy, zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče či v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti.

Dvě jednorázové roušky ministerstvo zdravotnictví doporučuje nosit jen na přechodnou dobu, než si lidé respirátor pořídí.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Výjimky platí podobné jako u dřívější povinnosti nošení jakéhokoliv zakrytí dýchacích cest. Zakrytý nos a ústa nemusí mít například děti do dvou let nebo ve školce.