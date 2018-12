Od neděle opět jezdí vlaky z Trutnova do Polska

Trutnov - Od neděle došlo k několika změnám v jízdních řádech. Nejdůležitější v trutnovském okrese souvisí s úpravou vlakových spojů do krajské metropole.

České dráhy - Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Zásadní novinkou jsou přímé víkendové vlaky z Hradce Králové přes Trutnov do Svobody nad Úpou. K jejich obnovení dochází po více než dvaceti letech. Z Hradce budou vyjíždět vždy v 9:03 a 15:03, ze Svobody v 11:20 a 17:17 hodin. „Párové vlaky byly pojmenovány Krkonoše a Černá hora,“ oznámilo vedení Českých drah.



Díky přímým vlakům se turisté dostanou do Krkonoš pohodlně vlakem a pak můžou přestoupit na autobus do konkrétního horského střediska. Současně totiž ode dneška došlo k úpravě autobusových linek ve východních Krkonoších. Více víkendových spojů bude na trasách Trutnov - Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou - Pomezní Boudy a Pec pod Sněžkou - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně. „Nové spojení přinese cestujícím lepší dostupnost turistických míst v Krkonoších,“ sdělila Jana Šafářová z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje.



Další zlepšení má přinést spěšný vlak z Trutnova do Hradce Králové. Dosud jezdil pouze o víkendech, nyní pojede denně (v 17:41 hodin). „Doplní tak hodinový takt rychlého spojení. V Hradci Králové jsou přípoje do všech směrů,“ uvedlo vedení drah.

K významné změně došlo také v železniční dopravě mezi Trutnovem a Polskem. Přes Královec, Lubawku a Kamiennu Góru do stanice Sędzisław jezdil vlak v letní sezoně čtyřikrát během obou víkendových dnů. Od neděle nově jezdí sice jen jednou, ale za to každý den - z Trutnova odjíždí vždy v 5:36 hodin ráno, zpátky se vrací v 19:59. Spoj je vhodný hlavně pro ty, kteří chtějí v Polsku pokračovat směrem na Wroclaw, Walbrzych a Jeleni Goru.



Důležitá jsou rovněž vylepšení autobusových spojů mezi Trutnovem a Dvorem Králové pro zaměstnance pracující na směny v průmyslových podnicích. Pro turisty je dobrou zprávou posílení vlakové dopravy do Adršpašských skal a Podzvičinska.