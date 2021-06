V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. Stovka se jich nachází na území královéhradeckého kraje. A nebýt dobrovolníků a spolků, většina z nich by brzy skončila v propadlišti dějin a zbyly by po nich jen fotografie.

Hrad Vízmburk je po obnově a rozsáhlé rekonstrukci oficiálně přístupný veřejnosti. | Foto: Deník/Jan Braun

Mnozí o jejich činnosti nemají potuchy, ale nebýt jich, některé stopy našich předků by zmizely. Řeč je o dobrovolnících, kteří udržují a opravují historické památky v regionu. A těch, co chátrá, je tu opravdu dost. Podle dat Národního památkového ústavu (NPÚ) je na území našeho kraje na 100 historických objektů, kterým hrozí zánik. Štěstí mají ty stavby, které se dostali do rukou dobrovolníků A právě je za jejich snahu ve středu ocenilo hejtmanství.