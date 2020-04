Vláda České republiky včera ohlásila postupné uvolnění opatření, která v březnu zavedla kvůli šíření onemocnění COVID-19. Město Trutnov tak reaguje otevřením sběrného dvora a zpřístupněním dětských hřišť a části sportovišť. „Všichni v současné době zažíváme těžké chvíle, takže jsem moc rád, že konečně nastává čas, kdy můžeme některá opatření zrušit a alespoň částečně lidem ulehčit,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Od středy 8. dubna tak bude znovu otevřen sběrný dvůr, a to ve standardním režimu jako dříve. Sběrný dvůr tak bude občanům Trutnova k dispozici (mimo velikonoční svátky) Po, St, Pá od 13:00 do 18:00, Út, Čt od 08:00 do 13:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00, a to za těchto podmínek:

1) Zpřísněný režim pohybu osob (vstup max. 2 osob v 1 čase)

2) Povinnost roušky nebo respirátoru

3) Dbát pokynů obsluhy

4) Samoobslužnost (pracovník sběrného dvora pouze dohlíží a organizuje tak, aby byl vyloučen kontakt s odpadem)

„Naši zaměstnanci budou u vstupu regulovat množství osob v areálu tak, aby se uvnitř neshlukovaly ve velkém počtu. Zároveň lidé musí odpad vyložit sami. Předem děkujeme za respektování našich pokynů. Dále však apeluji, aby lidé neodkládali odpad kolem kontejnerů na domovní nebo tříděný odpad,“ říká Jiří Ticháček, ředitel společnosti Transport Trutnov, s. r. o.

Další uvolnění se týká dětských hřišť a sportovišť, která budou veřejnosti zpřístupněná také od středy 8. dubna. Lidé budou moci využívat všechna dětská hřiště ve městě společně s venkovními cvičebními prvky, které se nacházejí na Paradráze, na Poříčském hřbetu a na okruhu na Housce. Stále však zůstává uzavřen skatepark a pumptrack, tenisové kurty, fotbalový a atletický stadion a také tratě na Trutnov Trails. „Všem bych popřál hezké velikonoční svátky, které nás teď čekají a které lidé, doufám, využijí k aktivitám v přírodě. Prosím však o respektování uzavřeného skateparku či Trutnov Trails. V okolí města se nachází řada cyklotras a stezek, jež mají k dispozici,“ dodává Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

Vrchlabí

Hřiště u Základní školy, Školní a Sportovní areál manželů Zátopkových bude na základě rozhodnutí Vlády ČR otevřeno pro veřejnost denně

od 10 do 17 hodin. Současně upozorňujeme sportovce na dodržování bezpečnostních pravidel daných vládním nařízením. Na pravidla bude dohlížet správce, který má možnost sportovce vykázat z areálu v případě porušení výše uvedených pravidel a provozního řádu.

Informace k pohybu na sběrném dvoře v době nouzového stavu:



- zákaz vstupu bez zakrytých úst a nosu.

- v areálu sběrného dvora mohou být současně maximálně 2 vozidla přivážející odpad.

- dodržujte odstup osob min. 2 metry.

- dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora.

Dvůr Králové

Technické služby znovu otevřou sběrný dvůr, při ukládání odpadu budou nadále platit některá omezení.

Od středy 8. dubna 2020 se pro občany otevře část sběrného dvora v areálu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (dále TSm), kam bude možné ukládat nejprve pouze větve, a to ve středu od 7:30 do 11:30 hod. a v sobotu 11. dubna od 8:00 do 12:00 hod. Vzhledem k mimořádné situaci bude možné větve vozit také o svátcích, tedy v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna v době od 13:00 do 18:00 hod. Od středy 15. dubna bude obnoven standardní provoz celého sběrného dvora v Seifertově ulici, který byl kvůli koronavirové pandemii z preventivních důvodů tři týdny uzavřen.

Bude tedy možné zde ukládat všechny druhy odpadu. Po dobu nařízení vlády o omezeném pohybu lidí a nouzovém stavu však budou i nadále platit určitá omezení při ukládání odpadu:

- do areálu na ukládání větví i do sběrného dvora budou moci zajet maximálně 3 vozidla;

- v každém vozidle mohou být maximálně 2 lidé s rouškami;

- bude dodržována vzdálenost 2 metry;

- občané nerespektující tato pravidla budou ze sběrného dvora vykázáni.

„Chtěli bychom občany poprosit o trpělivost a ohleduplnost k ostatním, tedy aby lidé vozili odpad vytříděný, aby se v rámci provozní doby dostalo na každého,“ říká Dominik Valenta, vedoucí provozu TSm, který má na starosti odpadové hospodářství.

V letním období je provozní doba sběrného dvora pondělí 13:00-18:00 hod., středa 7:30-11:30 hod., pátek 13:00-18:00 hod. a sobota 8:00-12:00 hod.