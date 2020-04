Královéhradecký kraj – Jak Alenka v říši divů si musí v poslední době připadat zdravotnice v krajské nemocnici v Trutnově. Zatímco ještě před dvěma týdny vyškolené laborantky nemohly odebírat vzorky kvůli nedostatku testovacích tyčinek, nyní musí po 10 dnech provozu odběry přerušit kvůli chybějícímu diagnostickému materiálu.

Od čtvrtka je odběrový stan v Trutnově zavřený

„Celosvětová poptávka po testovacích kitech mnohonásobně převýšila množství, které měli výrobci k dispozici, a nejsou schopní je dodat najednou,“ vysvětlil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka. I přes přerušení odběrů dál funguje trutnovská laboratoř. Míří do ní zejména vzorky z nejvíce postiženého okresu v kraji – Náchodska. Testovacích kitů mají v laboratoři ještě na tři dny. Do té doby by snad měly přijít další.

Ředitelka zdravotnického holdingu se snažila nedostatek kitů vyřešit s okolními laboratořemi. Neuspěla však. „Zkoušeli jsme si je obstarat v okolních laboratořích, ale nikdo jich nemá tolik, aby je mohl postrádat,“ řekla Deníku Ivana Urešová.

Její slova potvrzuje i fakt, že podobný problém jako Trutnov mají i další nemocnice. Testování dočasně pozastavil třeba pražský Motol nebo nemocnice v Liberci. Podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleše Cabicara, by další sety do Trutnova přesto měly dorazit v nejbližších dnech.

V Trutnově se zvýší počet testovácích přístrojů

„V současné době se testy v Trutnově dělají na dvou přístrojích. Nyní máme objednaný i třetí, jehož součástí by měly být i samotné testy,“ uvedl Cabicar. Odběrový stan by se tak měl znovu otevřít příští týden.



Zatímco trutnovské odběrové místo hlásí pauzu, na dalších dvou místech v kraji se odběrové stany v úterý otevřely. V Náchodě v něm za první dva dny odebrali vzorky více než 70 lidem.

„V úterý, když se testovaní rozběhlo to bylo více než třicet a včera už 42. Kapacita za jeden den je v Náchodě 50 odběrů,“ potvrdila mluvčí holdingu Lucie Chytilová. V Rychnově nad Kněžnou za první den zvládli zdravotníci odebrat 17 vzorků.

Denní kapacita činí 20 vzorků. Materiálu na odběry je v zde dostatek. Na rozdíl od Náchoda posílají zdravotníci vzorky z Rychnova k testování do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Odběrový stan vznikne i v Jičíně

K fungujícím odběrovým místům v Hradci, Náchodě, Rychnově a k pozastavenému Trutnovu, se brzy přidá i Jičín. „Je logické otevřít další odběrové místo i v Jičíně Zvyšovat odběr je dobře, je to naším cílem. Dočasně nám pomáhají s testováním vzorků pražské laboratoře. Brzy snad budeme mít dost setů sami,“ informoval náměstek Cabicar.