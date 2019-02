Liberecký kraj - Radikální akci by odboráři zvažovali, pokud by v budoucnu prošel návrh na zavedení výpovědi z práce bez udání důvodu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Demonstrace v každém větším městě, blokády silnic, prakticky žádná hromadná doprava, stojící výrobní linky ve firmách. Zhruba tak by vypadala generální stávka, která by nevídaným způsobem ochromila hospodářství celé republiky. Odboráři by radikální akci připravili, pokud by v budoucnu zákonodárci schválili výpověď ze zaměstnání bez udání důvodu. Deníku to řekl předseda Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji Milan Šubrt.

„To, co už několik let předkládá bývalý ministr Nečas je nehorázné. Znamenalo by to likvidaci veškerých práv zaměstnanců,“ uvedl Šubrt s tím, že za návrhem stojí lobby firem a zaměstnavatelů, kteří se ohánějí ekonomickou krizí.

Firmy by podle nového zákona mohly kdykoli propustit libovolný počet zákazníků a lépe by se jim reagovalo na změny v počtu domluvených zakázek. V současné době jim v tom brání především dvouměsíční výpovědní lhůta. Podle názoru odborů by se ale jednalo o novodobé nevolnictví.

„Zaměstnanec by byl v absolutním područí svého zaměstnavatele. Domnívám se, že by to bylo v rozporu s ústavou, protože zaměstnanci by bylo upřeno základní právo hájit se u soudu,“ upozornil Šubrt na fakt, že v dnešní době se zaměstnanci, kteří mají pocit, že byli propuštěni neprávem, mohou obrátit na soud.

„Pokud by firma nemusela uvádět důvod výpovědi, neměl by zaměstnanec logicky žádné odvolání,“ dodal odborář. Samotní zaměstnavatelé se k případné změně zákoníku práce příliš vyjadřovat nechtějí.

„Nevím, co bych vám k tomu řekl. Ani vlastně nevím, jak by ten zákon přesně vypadal, takže se k tomu nebudu vyjadřovat. Není to aktuální,“ poznamenal generální ředitel chrastavské společnosti Grupo Antolin Petr Papánek. Další zaměstnavatel byl v anketě, kterou Deník uspořádal, mezi některými firmami, o něco sdílnější.