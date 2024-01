„Pokud bude situaci prošetřovat ÚOHS, může to znamenat několikaměsíční zpoždění. ÚOHS zpravidla zkoumá případ dva-tři měsíce,“ řekl Radek Mátl v rozhovoru pro Deník 19. prosince, kdy místo slavnostního zahájení dálnice u Trutnova otevíral obchvat Svitav.

Polský stavební gigant Budimex SA vyhrál výběrové řízení, když nabídl v tendru na stavbu 21 km dlouhého dálničního úseku nejnižší cenu 11,352 miliardy korun, zatímco MI Roads o 358 milionů více. Je to poprvé, kdy výběrové řízení na stavbu dálnice v Česku vyhrála polská firma. Budimex, který má 7 tisíc zaměstnanců, byl připravený okamžitě stavět. Sdružení firem vedené společností MI Roads nejprve zablokovalo podepsání smlouvy s polským Budimexem a zahájení budování dálnice podáním námitek a poté, co většinu z nich ŘSD zamítlo, se následně obrátila se svojí stížností na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Firma MI Roads se obrátila na ÚOHS poté, co ŘSD zamítlo její námitky k výběru zhotovitele největší dálniční stavby v Česku. „Vybraná firma Budimex použila k doložení požadovaných zkušeností s výstavbou tunelů cizí reference z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii, které rozhodně neodpovídají požadavkům stanoveným ze strany samotného zadavatele soutěže,“ uvedl mluvčí společnosti MI Roads Michal Jurman ve vyjádření zaslaném Deníku.

„Víme, že se objevily námitky proti výběru nejlepší nabídky. Vzniklé komplikace nás mrzí. Neočekáváme ale problémy, jež by nešly překonat,“ reagovala za polskou stavební společnost Budimex SA její mluvčí Diana Zyglewská.

„Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo deset měsíců od prosince 2022. Přicházelo obrovské množství dotazů od stavebních firem. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu slavnostně zahájit, přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku. To bohužel kvůli námitkám padlo a musíme řešit tento problém,“ uvedl generální ředitel ŘSD.

Odkládání začátku stavby D11 u Trutnova považuje za velké zklamání. „Udělali jsme velké množství kroků k tomu, aby se to povedlo. Absolvovali jsme řadu složitých jednání, které vedly k dokončení majetkoprávní přípravy, velmi intenzivně jsme jednali s majiteli pozemků a jejich zástupci, podařilo se vyřešit i situaci se spolkem Děti Země. Všechno bylo hotové,“ dodal Radek Mátl.

Námitky od firmy ze Skupiny Metrostav přitom dorazily krátce poté, co se ŘSD podařilo vyřešit předchozí problém. Situaci totiž nejprve zkomplikoval rozklad podaný spolkem ekologických aktivistů z Brna Děti Země proti vydanému stavebnímu povolení. Ministr dopravy Martin Kupka poslední listopadový den jejich rozklad zamítl. Potvrdil tím právní moc stavebního povolení. „Vydané stavební povolení doznalo určitých změn, které zajistí minimalizaci dopadů stavby na okolí a přírodu. Pokud nebudou podány námitky proti výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele stavby, stavební práce budou zahájeny ještě před Vánocemi,“ oznámil ministr dopravy Martin Kupka 30. listopadu. Námitky ovšem dorazily a po nich také žádost o přezkoumání situace na ÚOHS.

