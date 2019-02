Trutnov - Také trutnovská nemocnice reaguje na zákaz poskytování nadstandardů. Pacienti si musí připlatit.

Ke změně v úhradách za poskytování odlehčené sádry musela přistoupit i Oblastní nemocnice Trutnov. Jedná se o jediný nadstandard, který podle zákona o nadstandardech toto zařízení poskytovalo. Pacienti si do začátku srpna mohli rozdíl v ceně mezi bílou a odlehčenou sádrou doplatit. Podle rozhodnutí Ústavního soudu začal 5. srpna platit zákaz poskytování nadstandardů, než tuto službu nově vymezí zákon. Proto k tomuto datu možnost příplatku za takzvaně ekonomicky náročnější variantu již přestala platit.

Ano, ale pacient zaplatí plnou cenu

Zdejší nemocnice i nadále vychází vstříc zájemcům, kteří požadují odlehčenou sádru, za změněnou výši poplatku. „Namísto původního příplatku, který činil v průměru 450 Kč, poskytujeme odlehčenou sádru za její plnou cenu. U dospělého je to v případě sádrového obvazu na noze – bérci 974 korun, na horní končetině 807 a na předloktí 555 korun. U dětí 554, 467 a 255 korun," vysvětluje hlavní ekonomka nemocnice Jana Totková. Pacient v tomto případě plné úhrady podepisuje Smlouvu o poskytování dohodnuté služby nad rámec zdravotnických služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

„Z praxe mohu říci, že zlomeniny jsou ze dvou třetin na horních končetinách a z jedné třetiny na dolních," vysvětlila Iva Mervartová, staniční sestra chirurgické ambulance trutnovské nemocnice. „V loňském roce jsme aplikovali 40 plastových fixací převážně na dolní končetinu a letos zatím 20. Plastová fixace má plno barev včetně bílé, my používáme nejčastěji modrou," dodala.

Staniční sestra upřesnila, že nejvíce zlomenin ošetřují v zimních měsících, což samozřejmě ovlivňuje poloha nemocnice. V době od prosince 2012 do února 2013 zde diagnostikovali a ošetřili asi 500 zlomenin. Na jaře – od března do května – to bylo přes 300. „Je to období, kdy začínají úrazy z kola a kolečkových bruslí,"dodala. V létě, především o prázdninách, se přidají úrazy z trampolíny, rozdováděných děti na táborech a rekreantů, kteří si chtějí vyzkoušet sjezd na koloběžce.

Odlehčenou sádru nelze použít vždy

„Statisticky se léto vyrovná s jarními měsíci, v teplém období však stoupá zájem o plastovou fixaci díky mylné informaci na propagačním letáku, že se s odlehčenou sádrou dá koupat," vysvětlila Iva Mervartová.

„Klientům vysvětlíme, že nesporná výhoda je v bezmála poloviční hmotnosti, ale na málokterý typ zlomeniny ji jde bezpečně použít. Odlehčená sádra se na našem pracovišti nepoužívá na čerstvé zlomeniny, jelikož na ně aplikujeme cirkulární obvaz, který by mohl při otoku končetinu poškodit; nebo při komplikovaných zlomeninách, kde zlomeninu napravujeme. Každou další manipulací hrozí sesmeknutí kostních úlomků," varovala Mervartová.

„V komfortu je obrovský rozdíl, proto pokud by doktor nebyl proti, určitě bych za lehčí sádru připlatil. Sobě i komukoliv v rodině. I když to není málo peněz, nelámeme si kosti zas tak často," má jasno i za současného stavu například Martin Skála ze Svobody nad Úpou.