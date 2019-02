Odměna za pololetní vysvědčení? Vstup do zoo je v pátek za desetikorunu

Dvůr Králové nad Labem - Odměnou za vysvědčení v 1. pololetí může být pro žáky základních škol symbolické vstupné do Safari Parku Dvůr Králové. Pro školáky do 15 let bude činit v pátek 1. února jen 10 korun.

Školáci převzali ve čtvrtek pololetní vysvědčení. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Nezáleží přitom, jaké známky děti na vysvědčení dostaly. Za studijní snahu odmění Safari park každého. Stačí s sebou vzít vysvědčení nebo jeho kopii a prokázat se jím na pokladně. Otevírací doba je v zimní sezoně od 9.00 do 16.00.



V galerii Tengenenge je možné vidět výstavu současného rakouského umělce Bernharda Cocianciga o zvířatech velké africké pětky, do které patří lev, levhart, nosorožec, slon a buvol. Pro její uspořádání si vybral dvorský safari park jako jedinou zahradu ve střední Evropě.

Autor: Jan Braun