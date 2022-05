Odjezd autobusu je v sobotu 28. května v 9:20 hodin z autobusového nádraží z Vrchlabí. Tentokrát zájemci navštíví naše severní sousedy, autobus je doveze do polského městečka Kamenia Góra, pokračovat budeme přes Krzeszow do Petříkovic a dále do Trutnova.