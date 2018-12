Trutnov - Poslední minuty roku 2018 budou v okresní metropoli patřit silvestrovskému ohňostroji. Podle tradice začne čtvrt hodiny před půlnocí a potrvá třináct minut. Motivem budou oslavy našeho samostatného státu.

Silvestrovský ohňostroj v Trutnově | Foto: Miloš Šálek

Jeden z nejdelších silvestrovských ohňostrojů v Česku začne na Krakonošově náměstí ve 23.45 hodin. „Bude koncipován jako závěr roku, kdy jsme slavili sto let naší republiky. Hudba bude sestavená z více písniček. Ke každému desetiletí zazní skladba, která ve své době vynikla. Bude to vyloženě český ohňostroj. Pracovní název je Jak šel čas s písničkou,“ prozradil Bohumil Dufek z firmy Fireworks, která ohňový rej na dnešní noc připravuje.



V minulosti patřila mezi nejoblíbenější hudbu při trutnovském ohňostroji muzika z filmu Krakonoš a lyžníci a amerického snímku Piráti v Karibiku.



Během třináct minut dlouhého reje vzlétne před Starou radnicí do vzduchu zhruba 2500 až 3000 raket. Pyrotechnika se postará o bohaté a pestré efekty. Za jasného počasí jsou nejlépe viditelné z větší vzdálenosti, například z Gablenze. Většinou se ale největší počet lidí (zhruba dva tisíce) sejde k jeho sledování na Krakonošovo náměstí. „Doporučujeme všem, aby velký ohňostroj nevylepšovali vlastními petardami, a radši si ho vychutnali. Pevně věřím, že se jim námi připravená show bude líbit,“ prohlásil Bohumil Dufek.



Ohňostroj skončí dvě minuty před půlnocí. Lidé tak budou mít dost času otevřít si šampaňské a přichystat si novoroční přípitek.