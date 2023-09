„Vaše akce působí na její účastníky jako balzám,“ připodobnila účinek setkání tří set devadesáti pěti závodníků ve věku 65+ místopředsedkyně Krajské rady seniorů Valerie Lukášová. Sama jedna z aktérek Olympiády pro starší a dříve narozené. Soutěže, která se v jedinečném sportovním areálu v Havlovicích uskutečnila už popatnácté.

Olympiáda pro starší v Havlovicích 2023 | Foto: Petr Kalousek

První natěšení nedočkavci se ve čtvrtek 7. září dožadovali vyzvednutí startovních kartiček už více než hodinu před oficiálním začátkem. Aby si ještě stihli, než to všechno vypukne, popovídat se starými známými, s kterými se rok neviděli… Velmi při tom ocenili letošní novinku, kterou byla rezervace míst k sezení. Ve stínu. Ve stanech MAS, TJ Sokol Havlovice nebo v těch, které zapůjčili a postavili místní hasiči.

Pár minut po třinácté hodině se všechny výpravy shromáždily k slavnostnímu zahájení, kterému dominoval maraton zdravic starostů zúčastněných obcí a originální verze české státní hymny. Jako na opravdových olympijských hrách byla k vidění pestrobarevná směsice reprezentačních dresů i vlajek. Své zastoupení mělo třiadvacet obcí. Některé i z vně území MAS Království - Jestřebí hory.

A pak už se šlo „na to“. Soutěžící postupně absolvovali pět disciplín. Tři známé z předcházejících ročníků (hod válečkem, resp. paličkou, minigolf a hod tenisákem) a dvě nové (přenášení pingpongového míčku a discgolf). Na jednotlivých stanovištích s organizací opět pomohli studenti úpického gymnázia a žáci havlovické školy. V průběhu žhavého odpoledne se všichni sportovci zvládli občerstvit díky obětavému personálu ve stánku nebo neskutečně šlapajícímu systému podávání kávy a koláčů členy místního cyklistického spolku Šlapeto.

Zájemci se také mohli zapojit do dalších aktivit, které jim pořadatelé naservírovali. Měli možnost pozorovat sluneční skvrny zásluhou tří dalekohledů a odborného dozoru astronomů z úpické hvězdárny. Nebo navštívit stánek s regionálními potravinami. K dispozici byla i poradenská buňka k programu Nová zelená úsporám Light. Neskutečný zájem byl o fotokoutek Miloše Šálka, který olympionikům poskytl možnost zvěčnit se a hned si čerstvý snímek na památku odvézt domů.

Uprostřed hřiště zase někteří obdivovali vystavené vozy Renault a Dacia. A vítěz tomboly se jedním z nich dokonce svezl domů. Startovní kartičky totiž byly slosovatelné. Do osudí je vložili všichni záhy poté, co dokončili soutěž. Mnozí se pak radovali z cen, které do loterie věnovali pořadatelé, ale také zúčastněné obce a spolky. Ještě před losovačkou se však nezapomenutelně prezentovaly Boubelky z Mezilečí, z kterých radost z pohybu prýskala takřka nakažlivě.

„Má to spád, veselá nálada tady je, opravdu moc hezké. Příští rok pojedu znova,“ slíbila Věra Hošková ze Starých Buků, která měla na Olympiádě premiéru. „Je to vždycky příjemně prožité odpoledne nabité setkáními se spoustou známých lidí,“ glosoval Miroslav Kalenský z Dolní Olešnice, který už může porovnávat, protože má na svém kontě účastí v havlovické aréně nepočítaně. Stejně jako Lenka Suchánková ze Suchovršic, která také hýřila spokojeností. Byla ráda, že vyšlo počasí a ke změně disciplín se vyjádřila průhledně: „Já jsem skákala dobře.“

Své nadšení neskrýval ani starosta Rtyně v Podkrkonoší Stanislav Řezníček: „Je to skvělá akce. Lidi si poklábosí, dají si něco dobrého a odreagují se. Máme tady bezmála třicet bezvadných seniorů. A ti si to užili.“

„Věřím, že se zase o Olympiádě pro starší a dříve narozené bude hovořit jenom v superlativech. A že se lidé budou těšit na příští ročník,“ lakonicky zhodnotil letošní mítink jeho zakladatel Miloslav Tohola.

Nevšední akci opět zaštítil radní pro zdravotnictví MUDr. Zdeněk Fink a podpořil Královéhradecký kraj. Tandem generálních spolupořadatelů, MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., a TJ Sokol Havlovice, si do žákovské knížky může opět zapsat jedničku s hvězdičkou.

Petr Kalousek